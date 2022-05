Snookerlegende Ronnie O’Sullivan wint zevende wereldititel

Sport

Titelverdediger Mark Selby al in tweede ronde uitgeschakeld op WK snooker

Titelhouder Mark Selby is bij het WK snooker in Sheffield al in de achtste finales uitgeschakeld. De Engelse favoriet verloor in het Crucible Theatre met 13-10 van de Chinees Yan Bingtao, de nummer 16 van de plaatsingslijst.