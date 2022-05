Zevende wereldititel O’Sullivan: ’Dit was ander beestje’

Het WK van de 46-jarige O’Sullivan, die nooit verlegen zit om een klein relletje, kende de nodige incidenten. Nog in het eerste deel van de finale tegen Trump kreeg hij het aan de stok met de scheidsrechter, die hem een opmerking zou hebben horen zeggen. O’Sullivan was het daar niet mee eens en weigerde vervolgens de arbiter een hand te geven.

Eerder in het toernooi zou O’Sullivan een onzedelijk gebaar hebben gemaakt en enkele tegenstanders voor ’numpties’ (idioten) hebben uitgemaakt.

Op het groene laken in Sheffield liet de snookeraar ondertussen echter wel zijn klasse zien. O’Sullivan liep op zondag vlug uit naar 5-1, al zag hij Trump vervolgens wel terugkomen tot 5-4. De zondag eindigde evenwel met 12-5 in het voordeel van de toen nog zesvoudig wereldkampioen, die dus korte metten leek te maken met zijn tegenstander.

Judd Trump. Ⓒ ANP/HH

Op maandag bleek echter dat Trump, houder van één wereldtitel, zich niet zomaar gewonnen zou geven. Hij brak zelfs een record door de 109e ’Century’ van het WK te noteren.

O’Sullivan behield daarbij wel een veilige marge en had bij 17-12 nog één frame nodig voor titel nummer zeven. Bij 17-13 lukte het The Rocket met een score van 85-0 het pleit over Trump te beslechten, waarmee hij ook nog eens de oudste wereldkampioen ooit werd.

O’Sullivan heeft nu dus evenveel wereldtitels als Stephen Hendry. „Ik heb nooit veel belang gehecht aan records. Wanneer je ze hebt, is het wel fijn. Ik heb geen doelen. Ik hou gewoon erg van het spelletje en heb genoten van elk toernooi dit jaar. Ik hou ervan te winnen, maar dat is niet alles voor mij”, zei de 46-jarige O’Sullivan.

Ruim tien jaar geleden was O’Sullivan al dicht bij het einde van zijn loopbaan, zo erkende hij na afloop van de finale. „Op mijn 35e dacht ik dat het klaar was. Toen ik in 2011 een psycholoog bezocht, was ik klaar om te stoppen. Geen enkele andere snookerspeler wist op die leeftijd nog iets te winnen en spelers als Stephen Hendry en Steve Davis waren op hun weg terug. Ik had al geaccepteerd dat dat de trend was.”

O’Sullivan wil volgend jaar op jacht naar zijn achtste wereldtitel. „The Crucible haalt het slechtste in mij boven. Het is vermoedelijk niet het beste idee, maar volgend jaar proberen we het waarschijnlijk opnieuw”, aldus de Engelsman. „Ik ben alleen meer bezig met snooker en dat was een probleem deze week. Ik raakte er emotioneel bij betrokken en het was moeilijk om dat niet te doen op dit toernooi. Elf maanden lang was het een soort vakantieperiode. Winnen of verliezen, het maakte me niet zoveel uit. Maar dit was een ander beestje.”

Ook in 2001, 2004, 2008, 2012, 2013 en 2020 was O’Sullivan de beste op het WK.