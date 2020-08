’Koeman belt Suarez dat hij hem niet nodig heeft bij Barcelona’

Dat meldt de Catalaanse radiozender Rac1 maandagmiddag. Volgens het medium heeft Koeman de Uruguayaanse aanvaller daarvan in een telefoongesprek op de hoogte gesteld.

De 33-jarige aanvaller, die sinds 2014 voor Barcelona speelt, heeft nog een contract tot medio 2021 in Camp Nou. Na de blamage in de kwartfinale van de Champions League tegen Bayern München (8-2 nederlaag) had Suarez nog uitgesproken graag bij Barcelona te willen blijven. „Ik kan nog steeds van grote waarde zijn voor deze club”, aldus de spits.

Na een tegenvallend seizoen zonder prijzen moet Koeman ervoor zorgen dat Barcelona weer successen gaat boeken. De Nederlandse trainer, die zijn functie als bondscoach van Oranje opgaf voor zijn ’droombaan’ in Camp Nou, kondigde vorige week al aan de selectie te gaan renoveren. Koeman wilde toen niet vertellen van welke spelers hij afscheid wil nemen.

Terugkeer naar Ajax

Ajax-trainer Erik ten Hag liet afgelopen week al weten een eventuele terugkeer van Suarez naar de Johan Cruijff ArenA toe te juichen. „Als Suarez wil komen, dan graag”, zei de coach van de Amsterdammers.

Suarez kwam in 2007 over van FC Groningen naar Ajax en vertrok in de winterstop van het seizoen 2010/2011 naar Liverpool. In drieënhalf jaar tijd speelde de aanvaller 110 Eredivisie-duels voor Ajax, waarin hij 81 keer scoorde.