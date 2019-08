FC Utrecht behoudt uitblinkende Kerk

Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam heeft zich intern hard gemaakt voor het nieuwe contract voor Kerk, omdat hij ervan overtuigd is dat de aanvaller het team van trainer John van den Brom dit seizoen sportief verder gaat helpen en in de toekomst weer een flinke klapper op de transfermarkt op gaat leveren.

Hoewel er volop interesse was voor Kerk, hebben de speler en zijn zakelijk begeleider Richinel Bryson van Ceasar Sports Account geconcludeerd, dat het voor de sportieve ontwikkeling van de aanvaller beter is om bij te tekenen.

De Amsterdammer voetbalt al zeven jaar bij FC Utrecht, waar hij terecht is gekomen via de amateurs van Zeeburgia. In september 2014 maakte hij zijn Eredivisiedebuut voor FC Utrecht, maar pas na een seizoen als huurspeler bij Helmond Sport kwam Kerk echt in de picture. Toenmalig trainer Erik ten Hag zag mogelijkheden in Kerk als spits, maar op die positie slaagde hij er onvoldoende in om tot rendement te komen. Na het vertrek van Ten Hag is Kerk zich weer gaan richten op de positie van rechteraanvaller en daar is hij helemaal opgebloeid. Afgelopen seizoen had hij al een sterk seizoen met een keurig rendement (acht goals en acht assists) en ook dit seizoen is Kerk sterk begonnen met één goal en twee assists in de eerste twee speelronden.