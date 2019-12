Koster: ’Ajax voor ons mooie uitdaging’

De vleugelverdediger viel op 23 november in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag (3-3) geblesseerd uit en miste daardoor afgelopen zaterdag het thuisduel met Sparta Rotterdam (4-0). Het is nog niet zeker of Nelom tijdig weer helemaal hersteld is voor de wedstrijd tegen Ajax. Rick Zuijderwijk en Joao Queirós zijn door blessures sowieso niet van de partij in de Johan Cruijff ArenA.

Willem II is aan een prima seizoen bezig en neemt na vijftien duels de vierde plaats in op de ranglijst. Koster kijkt uit naar de krachtproef in Amsterdam. „Ik vind het mooi om te zien hoe Ajax speelt. Het is voor ons een mooie uitdaging. Ajax heeft enorme stappen gezet, ze tikken nu een niveau aan dat Champions League waardig is. Het wordt lastig maar we moeten met overtuiging, net als tegen Sparta, aan de wedstrijd beginnen.”

Miquel Nelom in duel met John Yeboah van VVV. Ⓒ Hollandse Hoogte

Willem II wist Ajax in de Eredivisie één keer in Amsterdam te verslaan. Dat was op 20 augustus 2016. Het duel eindigde in 1-2.