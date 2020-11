Amateurclubs pissig over beker: ’KNVB mag wel wat meer druk uitoefenen’

De financiële compensatie van de KNVB noemt hij prettig. „Maar dat neemt niet weg dat ons een kans wordt ontnomen om iets moois van de beker te maken. Misschien hadden we tegen een profclub kunnen spelen. Zoiets zou enorm veel teweeg brengen. We hadden heel graag een mooie sportieve prestatie willen neerzetten. Nu kan dat niet, in een jaar waarin ons al zoveel ontnomen is.”

Dat had volgens Van Marrewijk best wat minder gekund. „De sport is al meer dan hard gestraft en wat mij betreft mag de KNVB daar best wat steviger tegenin gaan. De jeugd mag nog voetballen, maar niet in competitie. Boven de 18 kan eigenlijk helemaal niks meer. Als ik zie wat er allemaal wel mag in de samenleving vraag ik me af waarom wij, nota bene in de buitenlucht, niet veel meer ruimte krijgen.”

Toch ziet Van Marrewijk ook wel perspectief. „In januari gaan we weer voetballen, verwacht ik, al had ik gehoopt dat het wat eerder had gekund. Maar wat mij betreft mag de KNVB best wat meer druk uitoefenen. Wie het hardst roept, krijgt toch vaak als eerste zijn zin, zo is het toch?”

’Volgend jaar ook weer de staatsloterij’

„We zagen dit al een tijdje aankomen”, zegt voorzitter Ad Westerhof van AFC over de bekerperikelen. „We kunnen toch niet trainen nu. Met de kerstdagen straks met een man of zes aan tafel en een week later tegen een profclub spelen heeft dan ook geen zin. Natuurlijk zijn we teleurgesteld. Volgend jaar mogen jullie weer meedoen, zegt de KNVB. Ja, volgend jaar mogen we ook weer meedoen aan de staatsloterij.”

Zeventig trainers heeft de Amsterdamse club in dienst, die nauwelijks hun werk kunnen doen. „Hoe we die betalen is kennelijk ons probleem, terwijl we elk jaar 35 spelers aan het betaalde voetbal leveren. Daar hoor ik nu niemand over. Binnenkort openen we onze nieuwe kantine. Dat willen we als club graag groots uitdragen, maar nu kan ik hooguit een rondleiding geven voor vier man. De gemeente blijft ons gewoon de rekening voor de huur sturen. In dat opzicht is corona daar nog niet helemaal doorgedrongen. En de KNVB heeft overal begrip voor.”

En wat het bekertoernooi betreft? Westerhof: „Meneer Gudde van de profs zal wel blij zijn met deze oplossing. Die lacht zich kapot. Maar de KNVB heeft 1,3 miljoen leden. Daarvan zijn er misschien 1400 prof, de rest is amateur. Dat zijn soms mensen die al dertig jaar bij hun club spelen. Terecht zegt de minister dat bewegen belangrijk is. Maar laten we toch vooral het sociale aspect niet vergeten. Op het veld nemen we onszelf bloedserieus, maar daarna gaat het toch vooral om het bier en de bitterballen. Dat alles is voor veel spelers al bijna een jaar weg.”

Voetbalclub Katwijk was niet verrast door de mededeling dat de amateurs niet langer kunnen deelnemen aan het bekertoernooi. „Gelukkig kregen we deze ochtend een brief van de KNVB dat we financieel worden gecompenseerd”, zegt voorzitter Mart Vergouwen. „Dat waarderen we.”

’Weinig hoop’

„Maar je voelt aan je water dat het er niet meer van zal komen”, vervolgt Vergouwen. „Eerst wordt het programma doorgeschoven, je hoort wat er door het kabinet wordt gezegd, dan heb je weinig hoop meer. De vermoedens zijn nu bevestigd.”

Het is de zoveelste tegenslag voor de clubs. Toch blijft Vergouwen optimistisch. „Na de persconferentie van dinsdag ben ik weer wat positiever. Ik reken er toch op dat we na de winterstop weer kunnen voetballen, ook boven de 18. Misschien in de vorm van een halve competitie, misschien wat regionaler. Maar mijn gevoel zegt: het gaat lukken, op wat voor manier dan ook.”