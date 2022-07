Wiebes wint langste rit ooit in vrouwenwielrennen, Vos behoudt geel

De etappe stond in het teken van een ontspanning die zo’n 40 kilometer na de start was begonnen. Het viertal vluchters Victoire Berteau, Antri Christoforou, Emily Newsom en Anya Louw werd pas enkele kilometers voor de streep volledig ingerekend door het peloton. In de massasprint trok Wiebes na ruim 4,5 uur koersen aan het langste eind net als in de openingsetappe in Parijs.

Vos eindigde in de gele leiderstrui als derde en behield de eerste plaats in het algemeen klassement.

Bekijk ook: SD Worx heeft na donderpreek weer wat kleur op de wangen in Tour

Massale valpartij

Met nog zo’n 45 kilometer voor de boeg werd de etappe ontsierd door een massale valpartij. Het was niet voor het eerst deze Tour de France Femmes dat rensters onderuit gingen. Veel bekende namen gingen tegen de grond onder wie Annemiek van Vleuten, die geldt als een van de favorieten voor de eindzege. Ook Chantal van de Broek-Blaak lag op het asfalt en meost verder met een bebloede elleboog.