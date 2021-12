René Hake strijdbaar na protest FC Utrecht-fans

De fans richten hun pijlen op Hake, die wel veel steun geniet vanuit de spelersgroep. Het contract van de trainer loopt na dit seizoen af en op korte termijn staat een evaluatie gepland.

Hake ziet dat ondanks de recente mindere resultaten met vertrouwen tegemoet. Het mag dan stroef gaan, maar door de late gelijkmaker van Mahi gaat FC Utrecht als nummer zeven de winterstop in op slechts vier punten achterstand van nummer vier Vitesse. Bovendien wijst Hake op de goede terugronde die FC Utrecht vorig seizoen onder zijn leiding beleefde en die de club een plek in de play-off-finale opleverde en de goede seizoenstart dit seizoen. „Het verhaal van de laatste weken ligt het dichtst bij, maar je hebt ook de reeks na de winterstop vorig seizoen en dit seizoen het beste doelsaldo en de beste start ooit. Wat mij betreft is het glas halfvol, en misschien nog wel iets meer.”

Vanuit de spelersgroep krijgt Hake steun. Routinier Mark van der Maarel gaf al voor de wedstrijd tegen FC Twente aan zich te storen aan de manier waarop de pijlen worden gericht op de trainer. „Ik weet hoe het werkt. Dat zijn nu eenmaal de wetten van topsport. Maar ik heb er eigenlijk geen begrip voor dat er zo snel op de man wordt gespeeld. Dat vind ik lastig aan deze situatie. Ik probeer te kijken wat er feitelijk gebeurt. Het lijkt alsof de ambitie die we hebben gekoppeld aan de goede resultaten van begin dit seizoen nu dubbel en dwars terugkomen. Daar probeer ik wel een beetje bij weg te blijven. Het komt vaker voor dat je als team een mindere fase hebt in het seizoen. Daar zitten wij nu in en we doen alles om daar weer uit te komen.”