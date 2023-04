Emotionele marathon in Rotterdam voor Luijten: ’Draag titel aan hem op’

„Er waren nogal wat afzeggingen bij de vrouwen, dus ik kreeg eigenlijk een beetje onverwacht de favorietenrol, maar ik had absoluut niet gedacht dat ik deze tijd zou lopen”, zei ze. „Ik gooide mijn lichaam ook nog over de meet, zodat ik nog net onder die 2.31 zou blijven.”

Het was een emotionele marathon voor Luijten, die afgelopen kerst te horen kreeg dat haar vader, een voormalig toproeier, ongeneeslijk ziek is. „Ik draag de titel aan hem op. Hij fietste ook met me mee, zoals altijd. De eerste helft hoefde hij niet veel te zeggen, maar in de tweede helft heeft hij me erdoorheen gepraat. Ik hoop dat hij er volgend jaar weer bij is, maar dat weet ik niet.”

Luijten had in de race veel profijt van een goede vriend die haar heel lang uit de wind hield. „Het ging heel lekker en het publiek is fantastisch in Rotterdam, maar na 34 kilometer kreeg ik het wel zwaar. Toen was het echt afzien en ben ik op wilskracht naar de finish lopen.”