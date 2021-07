Emotionele Juul Franssen grijpt naast brons: ’Dit was de kans van mijn leven’

Ze verloor na de zogenoemde Golden Score van de Italiaanse Maria Centracchio, een van de verliezers van de halve finales. Franssen kreeg hierin drie straffen, tegen nul voor haar opponente.

Franssen is de nummer 11 van de wereld, Centracchio is de mondiale nummer 27. De Nederlandse zat behoorlijk stuk na haar nederlaag. „Ja, je bent de hele dag al zo stabiel. Anti-judo heeft gewonnen vandaag. Daar moet ik het mee doen. Dit was de kans van mijn leven. Je krijgt niet vaak kans op eremetaal op de Spelen”, aldus de emotionele Franssen.

Ze vervolgt voor de camera van de NOS. „Ik had het af moeten maken. Dat is topsport en dat is keihard. Ik heb hier jaren naartoe gewerkt. Nu uithuilen en opmaken voor het teamtoernooi. Het laatste halfjaar heeft mij laten inzien dat sport niet het belangrijkste is. Ik was gebrand om te winnen vanwege de ziekte van mijn vader. Ik wilde zo graag een medaille winnen. Ik ben supertrots dat ik hier sta. Waar hebben we het over dan. Maar al je zo dichtbij bent, doet dat heel erg zeer.”

Franssen verloor eerder op de dag in de kwartfinales van de Française Clarisse Agbegnenou, de nummer 1 van de wereld en vijfvoudig wereldkampioene.