FC Twente heeft al bijna 10.000 seizoenkaarten verkocht

Onder de titel ’Ikmisoe’ (ik mis je) startte de club zaterdag met de verkoop. Supporters die op de eerste dag een seizoenkaart kochten, kregen bezoek van een betrokkene van de club, vaak een speler of oud-speler, die een broodje beenham kwam overhandigen.

Vanwege de overweldigende belangstelling op dag een liep de actie enige vertraging op. Vanwege financiële problemen deed de club de afgelopen jaren al vaker een beroep op supporters.

Het is de vraag of, als het seizoen in de eredivisie start, daar supporters bij mogen zijn. Vooralsnog is dat onwaarschijnlijk. FC Twente zegt trots te zijn op de fans.