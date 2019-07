Mollema windt zich op: ’Echt belachelijk’

„Zeker een speciale, die De Gendt”, zei Mollema. „Ik ben wel blij dat hij wint, want de hele dag - ook in de afdalingen - reden we in het peloton achter de motoren. Echt belachelijk, ik heb onderweg ook met de jury gepraat, maar de televisiemotor reed de hele tijd een seconde voor ons uit en dat maakt veel verschil.”

Mollema mopperde er tijdens de Giro d’Italia al over en wenkte de motorrijder in een eerdere etappe ook om meer afstand te houden. „Je kunt door te kijken naar de remlichten van de motor precies zien wanneer en wat voor bocht eraan komt. Bovendien heb je gewoon voordeel van de zuiging van zo’n motor Jammer dat er geen aandacht aan wordt besteed. Misschien was het hetzelfde in de kopgroep, maar dit soort taferelen heeft gewoon invloed op de koers.”

