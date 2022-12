Messi wil door als international, bondscoach houdt plek vrij voor WK 2026

„Ik heb het geluk gehad om in mijn carrière elke mogelijke titel te pakken. Dit was de enige die nog ontbrak. Ik wil deze heel graag meenemen naar Argentinië en er met iedereen van genieten”, zei Messi, die eerder wel had gezegd dat het WK in Qatar zijn laatste eindronde was. De finale in Qatar was zijn 172e interland.

Messi had met zeven doelpunten en drie assists een groot aandeel in de derde wereldtitel van zijn land. Hij kreeg de Gouden Bal voor beste speler van het toernooi. Het was zijn vijfde WK.

’Waanzinnig’

„Het is waanzinnig dat het zo is gegaan. Ik heb eerder gezegd dat God me dit zou schenken en ik weet niet waarom, maar ik voelde dat het deze keer zou zijn. Kijk naar deze trofee; hij is prachtig”, jubelde Messi. „We hebben veel geleden, maar het is ons gelukt. Ik kan niet wachten om de gekte in Argentinië te zien.”

„Het was een vreemde wedstrijd”, vond Messi. „Het ging op precies dezelfde manier als in de kwartfinale tegen Nederland. In de verlenging kwamen we voor, maar het werden uiteindelijk weer strafschoppen. Het maakt niet uit. We hebben de wereldbeker en hij is prachtig.”

Bondscoach Scaloni houdt plek in selectie WK 2026 vrij voor Messi

Als Messi dat wil, kan hij in 2026 ook meedoen aan het volgende WK voetbal. De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni zei na de gewonnen WK-finale tegen Frankrijk dat hij altijd een plek in zijn selectie vrijhoudt voor Messi, die zelf echter heeft aangegeven dat dit zijn laatste WK was.

„Ik houd voor hem zeker een plekje vrij in de selectie voor het WK 2026”, zei Scaloni, wiens contract enkele maanden geleden al werd verlengd tot en met het volgende WK. Over 3,5 jaar wordt de mondiale eindronde gespeeld in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Messi is dan 39 jaar.

„Als hij dan nog met ons wil spelen, dan zal hij dat doen”, aldus de bondscoach. „Hij heeft het recht verworven om zelf te beslissen wanneer het genoeg geweest is. Zolang hij zich beschikbaar stelt, selecteer ik hem. Zowel voor de trainers als de andere spelers is het een voorrecht en een plezier om hem in het team te hebben. Ik heb nooit eerder iemand gezien die een team zoveel bijbrengt; niet alleen als speler, maar ook als persoon.”

Messi zei afgelopen week dat hij het na vijf WK’s genoeg vindt. „Mijn laatste wedstrijd op een WK wordt de finale.” De aanvoerder van de wereldkampioen liet dus na de winst op Frankrijk weten dat hij voorlopig nog wel even doorgaat als international.