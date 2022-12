Messi wil niets weten van afscheid als international: ’Wil nog spelen als wereldkampioen’

„Ik heb het geluk gehad om in mijn carrière elke mogelijke titel te pakken. Dit was de enige die nog ontbrak. Ik wil deze heel graag meenemen naar Argentinië en er met iedereen van genieten”, zei Messi, die eerder wel had gezegd dat het WK in Qatar zijn laatste eindronde was. De finale in Qatar was zijn 172e interland.

Messi had met zeven doelpunten en drie assists een groot aandeel in de derde wereldtitel van zijn land. Hij kreeg de Gouden Bal voor beste speler van het toernooi. Het was zijn vijfde WK.

’Waanzinnig’

„Het is waanzinnig dat het zo is gegaan. Ik heb eerder gezegd dat God me dit zou schenken en ik weet niet waarom, maar ik voelde dat het deze keer zou zijn. Kijk naar deze trofee; hij is prachtig”, jubelde Messi. „We hebben veel geleden, maar het is ons gelukt. Ik kan niet wachten om de gekte in Argentinië te zien.”

„Het was een vreemde wedstrijd”, vond Messi. „Het ging op precies dezelfde manier als in de kwartfinale tegen Nederland. In de verlenging kwamen we voor, maar het werden uiteindelijk weer strafschoppen. Het maakt niet uit. We hebben de wereldbeker en hij is prachtig.”