Kiki Bertens slaat alweer een balletje op gravel

Samen met coach Elise Tamaëla en echtgenoot Remko de Rijke is ze neergestreken in de wat noordelijker gelegen stad Boca Raton. Daar traint ze niet meer op hardcourt maar op gravel, de baansoort waarop de wereldtop in de komende maanden toernooien zal spelen.

Bertens werd eind vorig jaar geopereerd aan een pijnlijke achillespees en maakte begin deze maand haar rentree in Doha. Daar ging het in de eerste ronde mis, net als in Dubai en Miami. Na drie nederlagen in de eerste ronde van een WTA-toernooi doet de Nederlandse nummer 11 van de wereld volgende week mee aan het graveltoernooi van Charleston, ook een stad aan de Amerikaanse oostkust. Bertens wist dit toernooi in 2018 te winnen.

’Geen man overboord’

„We hebben voor het eerst weer op gravel getraind”, meldt Tamaëla vanuit Boca Raton. „Kiki is fysiek oké. Haar voet is pijnvrij, maar heeft nog wel veel aandacht en training nodig. We houden de moed er zeker in. Ze werkt erg hard en is een speelster die veel wedstrijdritme nodig heeft.” Over de drie nederlagen in de eerste ronde doet de coach van Bertens niet dramatisch. „Er is geen man overboord.”

Barty naar halve finale Miami

Ashleigh Barty heeft zich geplaatst voor de halve finale in Miami, zij het met moeite. De Australische nummer 1 op de wereldranglijst had in de kwartfinales drie sets nodig om zich te ontdoen van de Wit-Russin Arina Sabalenka: 6-4 6-7 (5) 6-3.

Barty treft in de halve finales Elina Svitolina. De Oekraïense, als vijfde geplaatst in het toernooi in Florida, won vrij eenvoudig in twee sets haar kwartfinale van de Letse Anastasia Sevastova: 6-3 6-2. De Australische heeft nog één overwinning nodig om haar eerste positie op de wereldranglijst te behouden. De Japanse Naomi Osaka, winnares van de laatste twee grandlamdtoernooien (US Open en Australian Open), bedreigt haar.

In het mannentoernooi van Miami ligt de nummer 1 van de plaatsingslijst nog altijd op koers. De Rus Daniil Medvedev bereikte mede door elf aces de kwartfinales door in twee sets te winnen van de Amerikaan Frances Tiafoe: 6-4 6-3. Medvedev treft in zijn volgende partij de Spanjaard Roberto Bautista Agut.