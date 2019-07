FC Emmen maakt ’overbodige’ teamfoto

In de ogen van trainer Dick Lukkien een ’overbodige’ exercitie, omdat er nog tot eind augustus spelers kunnen worden aangetrokken. „Maar het is zoals het is. We kijken vooral naar wat we nog nodig hebben”, tekent RTV Drenthe op uit de mond van Lukkien.

FC Emmen was de afgelopen tijd bijzonder actief op de transfermarkt. De eredivisionist trok afgelopen vrijdag Leon Sopic aan. De 18-jarige centrale verdediger uit Kroatië is al de achtste nieuweling bij Emmen voor het komende seizoen.

Afgelopen seizoen eindigde FC Emmen bij zijn debuut in de eredivisie op de veertiende plek.