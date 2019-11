Voetballer zegt sorry voor neerbeuken trainer

De Argentijnse aanvoerder beukte SC Freiburg-trainer Christian Streich zonder pardon tegen de grond toen deze zich in de blessuretijd in zijn ogen provocatief opstelde. Arbiter Felix Brych trok rood voor Abraham, die zich de woede van de bank van Freiburg op de hals haalde.

Abraham bood na afloop zijn excuses aan. „Ik wilde de bal zo snel mogelijk terug in het spel brengen en had hem niet moeten raken. Ik ben blij dat we elkaar na afloop hebben gesproken en dat alles oké tussen ons”, liet de 33-jarige voetballer na afloop weten via het Twitter-account van zijn club.

Bestuurslid van Eintracht Fredi Bobic toonde zich kritisch op Abraham. „Hij moet dit soort dingen niet doen. De emoties namen het over bij hem, omdat hij zich geprovoceerd voelde, maar dan nog mag zoiets niet gebeuren.”

