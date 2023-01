Grote zorgen Djokovic na zege op Australian Open: ’Ik bekijk het per dag’

Niet alleen in de tweede set had Djokovic het lastig. In het vierde bedrijf beklaagde de recordkampioen, die negen keer de Australian Open won, zich over een fan op de tribunes. Volgens hem was de supporter dronken en zorgde de persoon voor overlast. „Hij is helemaal van het padje.”

Grigor Dimitrov is in de derde ronde de tegenstander van Djokovic.

Tekst gaat verder onder de tweet:

Djokovic over dronken fan:

Gemengde reacties fans

Djokovic kon opnieuw op veel enthousiasme rekenen in de Rod Laver Arena. De voormalig nummer 1 van de wereld was vorig jaar niet welkom in Australië omdat hij zich niet wilde laten vaccineren tegen corona. Dat leidde tot gemengde reacties en ook tot een nieuwe schare fans.

Die zagen de Serviër in de tiebreak van de tweede set na een minibreak met 3-0 leiden, maar de 27-jarige Fransman kwam na een dubbele fout van Djokovic op een setpunt dat hij meteen benutte.

Gunstig schema Djokovic, maar wat doet hamstring?

Vroege breaks hielpen Djokovic daarna aan setwinst, een scenario dat zich in de vierde set herhaalde. Het was zijn 23e zege op de Australian Open, het toernooi dat hij onder meer in 2019, 2020 en 2021 won. Met drie spelers uit de top 10 van de plaatsingslijst uitgeschakeld - Rafael Nadal, Casper Ruud en Taylor Fritz - en wereldranglijstaanvoerder Carlos Alcaraz geblesseerd thuis, ziet het er voor Djokovic gunstig uit. Mits zijn hamstring niet opspeelt, een kwaal die hem eerder op het toernooi van Adelaide hinderde.

„Enzo verdient de credits. Hij speelde erg goed vanavond, met name in de tweede set”, complimenteerde de 35-jarige Djokovic de nummer 191 van de wereld. „We hadden allebei wat fysieke problemen en ik liet te veel kansen liggen, maar uiteindelijk redde ik me er dankzij mijn ervaring uit.”

Bekijk ook: Bejubelde Novak Djokovic slaat zich naar simpele zege met magische set

Tekst gaat verder onder de tweet:

Djokovic over hamstringklachten:

„Mijn hamstring is totaal niet in orde”, gaf Djokovic toe. „Ik moet eerlijk zijn: ik bekijk het per dag. Het voelde beter tijdens mijn eerste partij. Meer kan ik er niet over zeggen. Het is nu aan God. En aan de fysio. Ik hoop dat ik erin slaag om te herstellen en fit kan worden voor een zware partij.”

Bron: discovery+