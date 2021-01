FA: beetje begrip voor ’gracias negrito’ van Edinson Cavani, maar schorsing blijft staan

Zijn schorsing van drie duels blijft echter staan, omdat zijn woordkeuze door het Engelse voetbalpubliek wel degelijk als een racistische belediging kan worden opgevat.

Cavani reageerde eind november op een bericht van een vriend met „gracias negrito”, iets wat vrij vertaald ’bedankt kleine zwarte’ betekent. Volgens de Uruguayaan ging het om niets meer of minder dan een vriendelijke groet, die heel gangbaar is in Zuid-Amerika. De FA dacht daar anders over en paste de strengere strafmaat toe die voor deze vergrijpen sinds dit seizoen van kracht is: drie duels schorsing, een boete van circa 110.000 euro en verplichte deelname aan een voorlichtingsprogramma.

Storm van protest

De sancties tegen Cavani leidden tot een storm van protest in met name Uruguay. Het bestuur van de Uruguayaanse voetbalbond sprak van een „flagrante onrechtvaardigheid.” Volgens de Uruguayaanse spelersvakbond was er sprake van omgekeerde discriminatie. De Zuid-Amerikaanse confederatie Conmebol beschuldigde de FA onder meer van onwetendheid.

Na de stevige protesten voelde de FA zich geroepen om het vonnis nog eens te bestuderen. In een verklaring werd toegegeven dat Cavani niet van plan was geweest om zich racistisch uit te laten. De FA onderkende ook dat hij na zijn recente verhuizing naar Manchester nog geen kennis had genomen van de andere betekenis van de gebezigde term in Groot-Brittannië. De FA verweet Manchester United echter een gebrek aan training op het gebied van social media.

Cavani besloot vorige week al zijn schorsing te aanvaarden „uit respect voor en uit solidariteit met de FA en de strijd tegen racisme in het voetbal.”