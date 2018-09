'Wat geweldig om hier opeens weer te zijn'

De Italiaan viel halverwege het openingsweekeinde in Australië in voor Pascal Wehrlein, die na de eerste trainingen niet fit genoeg bleek na een blessure in de winter. Giovinazzi finishte zijn debuutrace met het achterhoedeteam netjes als twaalfde.

"Een droom die uitkwam. En nu ben ik opeens weer hier. Wat een geweldige ervaring", jubelde de Italiaan voorafgaand aan de GP van China, waar hij wederom in actie mag komen als vervanger. "Nu zou het nog gemakkelijker moeten gaan omdat ik het hele weekeinde mag rijden. In principe ben ik testcoureur van Ferrari, maar wellicht mag ik in Bahrein weer racen."

Sauber rijdt als enige renstal met motoren van 2016, geleverd door Ferrari.

Giovinazzi: "De enige manier om m'n debuut te verbeteren, is door nu in China een punt te scoren. Dat wordt lastig, maar ik doe m'n best!"