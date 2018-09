Rosberg overmand door emoties: 'Dit is onwerkelijk!'

"Dat gevecht met Max Verstappen in het begin, en de manier waarop al die gasten om mee heen reden tegen het einde... Ik ben erg blij dat het nu allemaal voorbij is", aldus de kersverse wereldkampioen tijdens de huldiging.

"Ik voel me ook extatisch en ben enorm blij dat mijn vrouw erbij is. Ik wil haar en onze dochter bedanken voor alle support! Alle anderen bedank ik later wel. Dit is onwerkelijk."

Vader

Nico Rosberg is met zijn eerste wereldtitel in de voetsporen getreden van zijn vader Keke, die in 1982 kampioen werd met slechts één GP-zege. "Ik ben erg trots op wat ik gedaan heb in navolging van mijn pa."

De Duitser van Mercedes vocht tegen de tranen, maar had nog wel een mooi slotwoord over voor zijn teamgenoot en rivaal Hamilton: "Ik wil ook Lewis feliciteren. Hij is een geweldige tegenstander die altijd moeilijk te verslaan is."