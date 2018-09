Verstappen met beide benen op de grond

"Normaal gesproken is een podiumfinish hier onmogelijk", aldus Verstappen, wetende dat het in de bloedhete hoofdstad Manama zelden tot nooit regent.

Mercedes en Ferrari zijn op dit moment bovendien een flink maatje te groot voor Red Bull Racing. De andere teams komen op hun beurt juist weer behoorlijk tekort op de blauw-gele bolides. "Als je kijkt naar de krachtsverhoudingen strijden Daniel Ricciardo en ik waarschijnlijk gewoon weer om de vijfde en zesde plaats."

Max Verstappen finishte in China als derde. Lewis Hamilton won de race. Ⓒ EPA

Met de massale aandacht voor zijn spectaculaire openingsronde in Shanghai is Verstappen totaal niet meer bezig. De Nederlander vloog afgelopen weekeinde na de start direct langs negen concurrenten. "Het was leuk, maar ik kan er niets mee. Vanaf maandag was ik alweer gefocust op de race in Bahrein."

De derde Grand Prix van het seizoen start aan het einde van de middag. "Het is leuk dat we in de schemering en het donker rijden. Dat zorgt met al die vonken voor mooie beelden", toonde Verstappen zich tot slot een echte liefhebber.