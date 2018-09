Bottas hoopt op 'veel meer' na 1e pole

"Natuurlijk ben ik heel erg blij, dit is de eerste pole in mijn carrière - in m'n vijfde Formule 1-seizoen, dus het duurde we even, maar nu: hebbes!", lachte de Fin van Mercedes na afloop van de kwalificatie op het circuit van Sakhir.

"Hopelijk is dit de eerste van vele. Ik ben het team enorm dankbaar dat Lewis Hamilton en ik samen op de eerste startrij staan hier. Dit is geen gemakkelijke baan, hij is heel technisch. Voor een snelle ronde moet alles op z'n plaats vallen. Daarom is dit extra goed."

Bottas is de 98e coureur in de geschiedenis van de Formule 1 die een pole position pakt. Tevens is hij de eerste Fin die vanaf P1 mag starten sinds Heikki Kovalainen in de Britse GP van 2008.