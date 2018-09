Nederlands talent vertrekt bij Red Bull

De 16-jarige Nederlander, die afgelopen seizoen als negende eindigde in de Formule Renault 2.0, kreeg onlangs bericht dat er geen plek meer voor hem is.

"Ik hoorde het voor het slotweekeinde in Barcelona, nadat ik Dr. Helmut Marko zelf had opgebeld", aldus Verschoor in gesprek met Motorsport.com. "Ik wilde de status weten. Of we door konden of niet, want anders zou ik een ander plan gaan maken. En daar zijn we dus mee aan de slag gegaan."

Richard Verschoor komt over de streep tijdens de race op Assen. Ⓒ Red Bull

Verschoor doelt daarmee op zijn overstap naar Josef Kaufman Racing, dat net als zijn oude renstal MP Motorsport uitkomt in de Formule Renault 2.0. Kaufman leverde afgelopen seizoen met Sacha Fenestraz de kampioen van die klasse. "Ze hebben bewezen een goede auto neer te kunnen zetten en de coureurs te leren hoe zij ermee kunnen omgaan", verklaarde de jonge coureur zijn keuze.

Verschoor benadert zijn vertrek bij Red Bull positief. "Renault verzorgde als opleidingscategorie al veel op het fysieke en mentale gebied, maar ook met betrekking tot voeding. Red Bull is natuurlijk heel goed voor de publiciteit en financieel hielp het ook, maar verder werd er vooral druk opgelegd. Ik denk niet dat ik de steun heel erg ga missen nu we het rond hebben. Het is nu tijd voor de volgende stap."