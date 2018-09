Schumacher in Hall of Fame

De Internationale Automobielfederatie koos enkele Formule 1-kampioenen als eerste leden van de speciale, nieuwe club.

Jean Todt feliciteert Sebastian Vettel. Ⓒ AFP

Negen wereldkampioenen waren aanwezig in Parijs: Jackie Stewart, Mario Andretti, Alain Prost, Nigel Mansell, Damon Hill, Jacques Villeneuve, Fernando Alonso, Sebastian Vettel en Nico Rosberg.

Michael Schumacher, die nog herstellende is van een skiongeval in december 2013, was logischerwijs niet aanwezig. De zevenvoudig wereldkampioen werd vertegenwoordigd door zijn woordvoerster Sabine Kehm.

Michael Schumacher liep in 2013 ernstige hersenschade op bij een ski-ongeval. Ⓒ EPA

"Michael blijft vechten. Ik had heel graag gewild dat hij er vanavond zelf bij kon zijn", aldus Kehm. Schumacher revalideert sinds het ongeluk achter gesloten deuren. Hoe het exact met de Duitser gaat, is door de familie nooit officieel bekendgemaakt.

FIA-voorzitter Jean Todt gaat de komende jaren ook rijders uit andere klassen toevoegen aan de Hall of Fame. Volgend jaar zijn de rallycoureurs aan de beurt, over twee jaar dee endurace-rijders.

"Het werd hoog tijd dat we deze Hall of Fame in het leven riepen en het leek ons niet meer dan logisch om met de koningsklasse te beginnen", stelde Todt.

Ook Alain Prost (midden) werd in het zonnetje gezet door Jean Todt. Ⓒ AFP