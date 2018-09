Broers Coronel weer nacht in woestijn

Op dag 3 ging het wederom mis en moesten de broers de nacht doorbrengen in de woestijn. Nachtelijke avonturen hebben ze de voorbije Dakar-edities al regelmatig meegemaakt maar Tim en Tom hadden toch liever meteen het bivak gehaald.

"Nou, dat was een lekker nachtje!", blikte Tim terug. "We hebben de nacht samen met de Fireman-truck van Richard de Groot doorgebracht in de duinen. Het laatste stuk van de etappe was gewoon niet te doen in het donker, dus het was verstandiger om in de woestijn te slapen."

"Om 05.30u (11.30 uur Nederlandse tijd, red.) kwam de zon weer op dus toen zijn we direct gaan rijden. Zonder verdere problemen hebben we de finish gehaald, dus nu even snel wat checks aan de auto uitvoeren en door! We hadden aan het begin van de etappe weer wat problemen met de oververhitting van de motor maar we denken een oplossing te hebben gevonden met een ander soort brandstof. Als het goed is kunnen we vanaf nu echt lekker gas gaan geven!"