Formule 1-baas ziet Denemarken wel zitten

Directeur Chase Carey van rechterhouder Liberty Media trad woensdag in gesprek met de burgemeester van de stad en een minister om de plannen voor een een Grand Prix in 2020 te bespreken. De Denen spelen al langer met het idee, maar nog niet eerder was er een officiële reactie vanuit de F1-top.

"Maar ook wij zijn erg enthousiast", stelde Carey, die benadrukte dat er nog niets was besloten. "Kopenhagen is een uitstekende locatie."

Het nieuwe management wil de Formule 1 vernieuwen en is op zoek naar nieuwe landen en steden waar winstgevende races kunnen worden georganiseerd. Ook Miami en Vietnam worden genoemd.

Denemarken organiseerde nooit eerder een Grand Prix. Van 1973 tot 1978 werd er wel geracet in Zweden. Momenteel zijn er vier Scandinaviërs actief in de Formule 1: Kevin Magnussen uit Denemarken (Haas), Marcus Ericsson uit Zweden (Sauber) en de Finnen Kimi Raikkonen (Ferrari) en Valtteri Bottas (Mercedes).

Het nieuwe seizoen begint op 25 maart in Australië.