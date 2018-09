Ten Brinke: 'Dit was een dag uit het boekje'

In de vijfde etappe weerde de Toyota-rijder zich geweldig temidden van alle kanshebbers. Hij moest in de lastige etappe slechts 4.52 minuten toegeven op dagwinnaar en veelvoudig Dakar-winnaar Stéphane Peterhansel met zijn superieure Peugeot. Door zijn resultaat klom de Nederlander naar de derde plaats in het klassement, waar hij bij aanvang van de monsterrit van een top vijf-klassering uitging.

‘’We gaan hier even van genieten, maar dan gaat de knop weer om. Morgen is er weer een etappe. Dat we nu derde staan is fantastisch, maar pas aan de finish worden de prijzen uitgedeeld”, bleef hij even blij als realistisch.

De special stage van San Juan de Marcona naar Arequipa over 268 km bestond uit een loodzware mix van moeilijke duinen en snelle, gevaarlijke rallypaden. “We kregen meteen erg moeilijke duinen voor onze kiezen. Gelukkig hadden we de banden op de juiste spanning staan”, vertelt de fabriekscoureur. Waar heel veel anderen vast kwamen te zitten, baande de Toyota Hilux met startnummer 309 zich probleemloos een weg door het zand.

Helemaal vandaag bleek de ervaring en het talent van de zeer ervaren Franse navigator Michel Perin goud waard. Alle waypoints werden in één keer gevonden. “Michel heeft écht een fantastische job gedaan. We hoefden niet één keer te zoeken.” Het tweede deel van de etappe bevatte opnieuw zware duinen, nu nog eens aangevuld met lastige snelle rallypaden, die regelmatig bezaaid lagen met flinke stenen. Ten Brinke: “Deze special was zonder twijfel lastiger dan die van gisteren. We hebben echt moeten pushen om de snelheid te houden.”