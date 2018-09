Mercedes presenteert nieuwe bolide

De onthulling vond plaats op het circuit van Silverstone. Valtteri Bottas had de eer om de eerste rondjes te rijden.

Valtteri Bottas gaat met de nieuwe bolide de baan op. Ⓒ Formula 1 Twitter

Lewis Hamilton stelde dat hij er naar uitkijkt om in de nieuwe W09-wagen te rijden. "Hij is prachtig. Ik kan niet geloven dat ik een van de twee mensen ben die met deze auto mag rijden." "Ik denk dat hij in elk opzicht een betere auto is dan die van vorig jaar." Mercedes won het afgelopen jaar twaalf van de twintig grands prix, voor de vierde keer de constructeurstitel en de individuele wereldtitel. Teambaas Toto Wolff noemde de wagen vorig jaar al liefkozend een diva. "We hopen dat al haar goede karaktertrekken behouden zijn", zei Wolff bij de presentatie, die hij "een bijzonder moment'' noemde.

Hamilton is de regerend wereldkampioen. De Brit veroverde in 2017 de titel na een spannend gevecht met Sebastian Vettel van Ferrari, die tweede werd. Bottas eindigde als nummer 3 in de WK-stand.

Ferrari presenteert de nieuwe auto later op dag. Red Bull deed dat afgelopen maandag al.