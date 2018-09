VIDEO - Alonso kent dramatische start

Fernando Alonso vloog in zijn vijfde rondje in de laatste bocht van het circuit van Barcelona van de baan. De bolide van de tweevoudig wereldkampioen, die dit jaar grotendeels oranje is gekleurd, gleed weg nadat hij pardoes een wiel was verloren (VIDEO). De sessie moest tijdelijk worden stil gelegd.

De Spanjaard was in aanloop naar de testweek juist zeer optimistisch gestemd. "We zijn nu een stuk sterker dan drie jaar geleden. Dit jaar gaan we de eerste echte resultaten laten zien."

McLaren had de voorbij jaren erg lastig in de Formule 1. Mede door de onbetrouwbare Honda-krachtbron moest Alonso voornamelijk achterhoedegevechten voeren. Net als afgelopen jaar is de Belg Stoffel Vandoorne de tweede coureur van McLaren.

De eerste Grand Prix vindt plaats op 25 maart in Melbourne, Australië.

