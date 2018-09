Max Verstappen over Grand Prix in Nederland: 'Niet té groen denken'

"Als het aan mij lag, was die al lang weer terug hier, die Grand Prix”, liet Verstappen zich tijdens een van zijn podiumoptredens in de Zandvoortse paddock ontvallen. Politiek draagvlak is daarbij echter onontbeerlijk, beseft Verstappen, die wat dat betreft een duidelijk statement afgaf. "We moeten in Nederland niet té groen denken.”

Momenteel wordt er door de gemeente Zandvoort, in samenwerking met het circuit, een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden. En op het TT-circuit in Assen dagdroomt men eveneens hardop van Formule 1.

Verstappen was zaterdag en zondag op het circuit van Zandvoort te bewonderen. De talentvolle Limburger, de enige Nederlander die ooit een Formule 1-race won, trok over twee dagen ruim honderdduizend mensen richting de kust.

