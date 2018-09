'Dit wordt Max' beste seizoen in Formule 1'

Wie wordt er wereldkampioen?

„Mijn voorspelling is dat Lewis Hamilton opnieuw wereldkampioen wordt. Al verwacht ik wel dat hij meer weerstand krijgt dan vorig seizoen, van Red Bull en Ferrari.”

Wat verwacht je van Max Verstappen?

„Max heeft eindelijk een betrouwbare en snelle auto, weliswaar nog niet de allersnelste van het veld. Hij gaat met de RB14 heel mooie resultaten behalen, meerdere races winnen, maar ook constante podiumplaatsen pakken. Dit wordt zijn tot dusver beste seizoen in de Formule 1.”

Wie wordt de grote verrassing van dit seizoen?

„Dan ga ik voor Esteban Ocon van Force India. Hij gaat dit seizoen bewijzen aan Mercedes dat hij daar een stoeltje verdient naast Hamilton, in plaats van Valtteri Bottas.”

