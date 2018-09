Polesitter Räikkönen: 'Het gaat best oké zo'

"Ja, pole is de beste plek om de race te starten hier in Monaco, al biedt het geen garanties", aldus de Fin, wiens laatste pole 128 Grands Prix geleden is.

"Ik ben wel blij, het hele weekend gaat het al wel oké. We werken hard en zien wel hoe het gaat. De kwalificatie ging voor mij niet eens perfect maar wel goed genoeg. Met de auto ben ik zo wel blij."

Ferrari-teamgenoot Sebastian Vettel mag als tweede starten. Zijn kampioeschapsrivaal Lewis Hamilton (Mercedes) zal buiten de toptien moeten beginnen, maar denkt daar naar eigen zeggen niet aan als iets positiefs.