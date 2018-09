Miraculeuze comeback racetalent zonder benen

Op Tweede Paasdag werd een tweede race verreden, met een omgekeerde startopstelling. Monger startte als veertiende en eindigde uiteindelijk op een knappe zevende plek.

Het racetalent verloor vorig jaar op 16 april na een verschrikkelijke crash tijdens een F4-race op Donington Park zijn beide onderbenen. Dankzij financiële hulp van onder anderen Lewis Hamilton, Max Verstappen, Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg werd bijna een miljoen euro opgehaald, zodat de operaties en revalidatiesessies betaald konden worden.

Billy Monger mocht met winnaar Linus Lundqvist en Nicolai Kjaergaard naar het podium. Ⓒ @BRDCBritishF3

Het Carlin-team bouwde voor Monger vervolgens een aangepaste auto. Met speciale flippers rond het stuur kan hij gas geven en schakelen. Remmen doet hij met zijn bovenbeen.

"Het is een beetje surrealistisch, maar dat maakt mijn gevoel niet minder geweldig. Als je me had verteld dat ik in de eerste race van het jaar op het podium zou staan, had ik je voor gek verklaard. Dat ik direct competitief ben, is meer dan ik ooit had kunnen wensen. Toen ik over de lijn kwam en de geblokte vlag zag, was ik vooral opgelucht. Dat al het harde werk van de winter zich uiteindelijk had uitbetaald."

Bekijk hieronder de beelden de beelden van het verschrikkelijke ongeval van Monger: