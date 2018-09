Kwalificatie: Verstappen niet verder dan 5e plek

Eerder op de dag noteerde Verstappen een vierde tijd tijdens de derde en laatste vrije training. Sebastian Vettel, de winnaar van de eerste twee races, klokte toen ook al de snelste tijd. De Ferrari's van Vettel en Kimi Räikkönen bleken in de kwalificatieruns oppermachtig aan die van Mercedes, met wereldkampioen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas in de gelederen. Vettel troefde op het allerlaatste moment zijn teamgenoot Räikkönen af en verwees hem naar een tweede plek. Bottas vertrekt zondag vanaf de derde plek en Hamilton vanaf de vierde.

Verstappen klokte in de laatste run van de kwalificatie een tijd van 1.31.796. Daarmee zat hij niet ver van Hamilton, die 1.31.675 noteerde. Bottas stuurde zijn Mercedes nog iets sneller over het Shanghai International Circuit; 1.31.625. Op de Ferrari's stond echter geen maat. Räikkönen leek met 1.31.182 op weg naar pole position, maar vlak voor het sluiten van de markt dook Vettel dus toch onder die tijd; 1.31.095. De complete top 6 dook in elk geval onder het oude baanrecord van Michael Schumacher. De Duitser raasde in 2004 in Shanghai naar 1.32.238.

Ricciardo kende tijdens de laatste vrije training mechanische problemen en zag de vlammen uit zijn RB14 komen. Daardoor kwam hij in die oefensessie niet verder dan een vijftiende tijd. De monteurs kregen de bolide wonder boven wonder - door razendsnel een nieuwe motor te plaatsen - vlak voor de kwalificatiesessie toch weer aan de praat. Zo kon Ricciardo zich uiteindelijk toch nog als zesde (1.31. 948) kwalificeren voor de hoofdrace.

De vlammen slaan uit de RB14 van Daniel Ricciardo. Ⓒ AFP

Pierre Gasly behoorde in de kwalificatie verrassend tot de eerste vijf afvallers na Q1. De talentvolle coureur van Toro Rosso eindigde vorige week tijdens de GP van Bahrein nog als vierde. Ook Kevin Magnussen (Haas) beleefde geen goede dag. De nummer vijf van de vorige Grand Prix strandde in Q2 en eindigde daarmee op een teleurstellende elfde positie.

Verstappen ziet de Grand Prix van zondag in elk geval vol vertrouwen tegemoet. "We moeten even kijken. We starten op de ultra's. In de race zullen we dichterbij zitten. Maar of het genoeg zal zijn, weet ik niet. We gaan het zien."

De Grand Prix van China begint zondagochtend om 08.10 uur Nederlandse tijd. De race is via telesport.nl live te volgen.