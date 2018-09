Zandvoort nog in gesprek met Formule 1

Bernhard van Oranje, mede-eigenaar van het circuit, bevestigt dat hij nog in gesprek is met Formula One Management (FOM). „Wat positief is, is dat ze het signaal hebben afgegeven dat ze graag terug willen naar de roots van de autosport”, zegt hij. „Maar het is lastig om iets te zeggen over de concurrentiepositie.”

Over de inhoud van de gesprekken wil Van Oranje – in overleg met FOM – niet te veel kwijt. Zandvoort presenteerde in november de uitkomsten van een haalbaarheidsstudie en hoopt op genoeg steun uit het bedrijfsleven en van de overheid, omdat er flink wat moet worden aangepast aan circuit en omgeving. Ook het TT-circuit van Assen aast op de terugkeer van de Dutch Grand Prix. Het circuit in Drenthe maakte eerder al bekend dat de aanpassingen aan het circuit te overzien zijn, een promotor te hebben gevonden, de steun van de lokale overheid te hebben en te hopen – nadat 2019 niet haalbaar bleek – op een Formule 1-race in 2020.