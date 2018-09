Hoopvolle Verstappen: ‘Ik ben geen gokker’

Die kwalificatiesessie is in Monaco vaak van doorslaggevend belang, omdat inhalen schier onmogelijk is. Verstappen eindigde twee weken geleden in Barcelona als derde in de race en zag toen tot zijn tevredenheid dat Red Bull in de derde en laatste sector veel tijd goedmaakte. Juist het gedeelte met de langzame bochten. "Hier in Monaco is het motorisch vermogen van minder groot belang, dus dat is in ons voordeel”, aldus Verstappen, die absoluut nog niet te vroeg wil juichen. "Mercedes en Ferrari hebben, zodra ze op het gas kunnen, sowieso altijd meer vermogen. Maar ik denk dat wij over het algemeen een heel goed chassis hebben.”

Een foutje en je zit op het uitdagende stratencircuit in het prinsdom zo in de muur. Een coureur moet zelf bepalen hoezeer hij op de limiet kan rijden. Maar dat is geen gok, stelt Verstappen. "Je moet gewoon heel gefocust zijn. Gokken wil ik het niet noemen, want daar ben ik sowieso niet zo van. Ik ben hier ooit een keer naar het casino gegaan, omdat een vriend van mij dat graag wilde. Maar ik vind het gewoon nutteloos. Dan gooi ik mijn geld nog liever in de zee. Alhoewel ik toen wel 300 euro won met roulette. Dus ik ga niet meer terug…”