Herbeleef de derde plaats van Max Verstappen in Canada

Volg vanaf 20.10 uur de verrichtingen van Verstappen via onze live tweets.

Sebastian Vettel won de race, voor Valtteri Bottas. Vettel nam door zijn zege ook de leiding in het klassement over van Lewis Hamilton. Het verschil tussen beide coureurs is één punt.

