'Mercedes is een diva'

"We hebben er al vaker grapjes over gemaakt. Onze auto is een beetje een diva. Het is goede wagen, maar soms kan ze een beetje lastig zijn", aldus Wolff op de website van Mercedes.

"We moeten het maar gewoon accepteren. Alleen op die manier kunnen we waarderen dat de auto ook veel goede dingen heeft. Ik geloof dat onze wagen de snelste op de grid is. Ik zou geen enkele andere bolide willen."

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas finishten in Canada als eerste en tweede. Ⓒ AFP

Voor zijn coureurs heeft Wolff niets meer dan lof. "Lewis is nog nooit zo sterk geweest sinds hij vijf jaar geleden bij het team kwam. En dat zeg ik niet alleen omdat hij in Canada een fantastisch weekeinde heeft gehad. Dat zeg ik omdat hij ook heel goed omgaat met de slechte dagen. Dat laat zien dat hij een heel groot coureur is. Als de omstandigheden lastig worden, kan dat soort rijders zich er razendsnel overheen zetten en alsnog het maximale uit de situatie halen."

"Ook Valtteri Bottas doet het uitstekend", gaat Wolff verder. "Je zou bijna niet geloven dat hij zich afgelopen winter pas laat bij ons team heeft gevoegd. Na zeven races heeft hij al onze verwachtingen overtroffen. Hij heeft op pole gestaan, een race gewonnen en het Lewis vaak lastig gemaakt."

Toto Wolff Ⓒ EPA