Ricciardo en Verstappen razendsnel in Singapore

Sebastian Vettel raakte tijdens de training even de controle over zijn Ferrari kwijt en kwam in aanraking met de boarding. Een deel daarvan kwam los en op de baan terecht. Dat probleem werd razendsnel verholpen door de baanstewards.

Sebastian Vettel raakt de muur wel. Ⓒ screenshot

Even voordat Vettel de boarding raakte, overkwam Max Verstappen op hetzelfde punt bijna hetzelfde. De jonge Limburger van Red Bull raakte de rand van de baan wel, maar dat leverde op het eerste oog geen schade op. Verstappen brak wel zijn ronde af en reed de pitstraat in. Beide coureurs konden hun training even later voortzetten.

De uitslag van de tweede vrije training. Ⓒ twitter Renault F1

Verstappen had op dat moment de tweede tijd geklokt (1.41,408). Alleen zijn ploeggenoot Daniel Ricciardo was sneller. De Australiër klokte 1:40.852, en dat was de snelste ronde die ooit is gereden op het circuit van Singapore. Geen van de andere coureurs kwam in de resterende tijd nog in de buurt van de tijd van de Red Bulls.