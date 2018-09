Raikkonen klaagt weer over Verstappen

Na een wilde openingsfase op Spa zijn Verstappen en Raikkonen wederom met elkaar in duel - net als tijdens de GP's van Spanje en Hongarije eerder dit seizoen.

De Fin probeerde meermaals zijn Ferrari langs de Red Bull Racing-bolide te zetten en raakte daarbij eenmaal van de baan omdat Verstappen laat instuurde. Een ronde later lukte het weer net niet op dezelfde plek - het lange rechte stuk na Eau Rouge.

Raikkonen vloekte en tierde daarop over de boordradio richting Ferrari - al ging Verstappen twee ronden later de pitstraat in en kon de Fin doorrijden.