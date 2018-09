Verstappen opent als 7e op Spa

De Nederlander reed in de ochtendsessie als beste tijd 1.49,865 en werd daarmee zevende. Ricciardo ging nog geen tiende van een seconde sneller en eindigde zo als zesde.

Rosbergs Mercedes stond na de sessie fier aan kop met 1.48,348. Zelfs teamgenoot Lewis Hamilton kwam 0,7 seconde tekort, al gebruikte de Brit de training waarschijnlijk meer om aan de race-afstelling te werken - hij moet zondag voor straf minimaal tien plekken terug op de startgrid.

Top-tien

Kimi Raikkonen (Ferrari) reed de derde tijd, gevolgd door Sergio Perez (Force India) en Sebastian Vettel (Ferrari).

Nico Hulkenberg (Force India) werd achtste, Valtteri Bottas (Williams) negende. Esteban Gutierrez (Haas) besloot de top-tien.

Halo

Rosberg, Hulkenberg, Ricciardo en Carlos Sainz (Toro Rosso, veertiende tijd) testten in deze vrije training allemaal de 'halo'. Voor Mercedes, Force India en Toro Rosso was dit de eerste keer. Deze of een vergelijkbare vorm van cockpitbescherming moet vanaf 2018 verplicht worden gesteld in de Formule 1.

Tevens werden er nieuwe, stevigere banden van leverancier Pirelli getest.

McLaren liet tijdens de oefensessie weten dat Fernando Alonso de rest van het weekeinde gebruik zal moeten maken van een nieuwe Honda-motor. De Spanjaard kon slechts enkele ronden rijden tot zijn bolide een waterlek kreeg.

