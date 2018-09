F1-fans achtervolgen Verstappen: 'Ontbijten in hotel niet te doen'

Max Verstappen is mateloos populair in Japan Ⓒ REUTERS

Max Verstappen heeft in het racegekke Japan inmiddels noodgedwongen zijn voorzorgsmaatregelen genomen. „Ik ontbijt niet meer in het hotel. Dat is niet te doen. Overal staan fans te wachten. Waar ik dan wel ontbijt? Gewoon op het circuit.”