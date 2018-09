Verstappen hoopt op regen: 'Dat zou het spannend maken'

"De eerste vrije training ging erg goed'', aldus Verstappen tegen Verstappen.nl. "Daarna hebben we veranderingen aan de auto aangebracht, maar dat pakte niet goed uit voor de korte run in de tweede vrije training. Die was niet geweldig. Maar daar zijn de vrije trainingen voor en we wisten het weer om te draaien. De lange run was weer okay, die zag er goed uit.''

Verstappen ziet de race van zondag met vertrouwen tegemoet. ,,Mercedes is te snel, maar daarna horen wij er te staan. Misschien maken we in de regen een kans om ze te verslaan, dus hopelijk valt die zondag. Dat zou het spannend maken.''

Verstappen zette bij de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Brazilië de zesde tijd neer. Eerder op de dag was de Nederlandse Formule 1-coureur nog tweede in de eerste vrije training.