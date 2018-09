Mercedes-baas rekent op meer concurrentie

De teams testten in Barcelona hun nieuwe bolides, die door technische aanpassingen en bredere banden nog weer sneller zijn geworden. Wolff zag dat Ferrari de snelste was, maar dat Mercedes nauwelijks onderdeed en zich vooral heel betrouwbaar bewees. "Wij zijn uiteraard de laatste drie jaren bijzonder succesvol geweest, maar geen enkel team heeft ooit zijn succes kunnen voortzetten na een ingrijpende verandering van de regels", waarschuwde Wolff.

De Oostenrijkse teambaas zag wereldkampioen Nico Rosberg eind vorig jaar afhaken, maar heeft nog altijd drievoudig wereldkampioen Lewis Hamilton binnenboord. De bookmakers tippen de Brit vrijwel unaniem als de grootste kanshebber voor de zege in de openingsrace van het jaar, komende zondag op het circuit van Melbourne. "We hebben ons best gedaan deze winter en zelfs als we in Melbourne niet de snelsten zijn, dan is het een kwestie van zoeken naar de oorzaken en oplossingen vinden. Ik zie het toch als een uitdaging voor het team."