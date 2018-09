Sainz moet wennen aan stuurtje

De Spanjaard stapte na de race in Japan vervroegd over van Toro Rosso en Renault en moet nu razendsnel wennen aan zijn nieuwe bolide. De voormalig ploeggenoot van Max Verstappen is echter vol vertrouwen.

"Ik ben erg blij dat ik nu bij Renault rijd. Ik hoop op een voortvarende start, maar er is nog wel wat werk te doen. Ik moet nog flink wat dingen onder de knie zien te krijgen wat de auto betreft. Ik moet de limiet zien te vinden en wennen aan het stuurtje, dat soort dingen. Het wordt een aanzienlijke uitdaging, maar dat motiveert me alleen maar."

Een voordeel is dat het circuit in Texas hem goed ligt. "Austin is een van mijn favoriete circuits. Drie jaar geleden had ik er een van mijn beste races in de Formule 1, toen ik zesde werd. Ik ben vol vertrouwen, aangezien ik weet hoe je hier snel moet zijn."

De nieuwe teamgenoot van Carlos Sainz: Nico Hülkenberg. Ⓒ AFP

De 23-jarige Madrileen, die in 2015 zijn debuut maakte in de Formule 1, is lovend over zijn nieuwe teamgenoot. "Nico Hülkenberg en ik staan dicht bij elkaar in de WK-stand (48 om 34 punten in Spaans voordeel, red.), maar we zijn elkaar nog niet echt tegen gekomen op de baan. Ik kijk uit naar onze samenwerking", aldus Sainz.

"Ik vind Nico een fantastische coureur. Een van de meest getalenteerde op de grid. Hij is heel ervaren en ik verwacht veel van hem te leren. Hopelijk kunnen we het team samen helpen om nog wat op te schuiven in de WK-stand tijdens de laatste races van het seizoen."