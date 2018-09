'Probleem Verstappen lijkt groter dan het is'

Bij de openingsrace van het seizoen in Melbourne eindigde Max Verstappen gisteren als vijfde, teamgenoot Daniel Ricciardo viel voor eigen publiek uit. Mercedes en Ferrari verdeelden de eerste vier plaatsen. „We zullen ergens een dikke halve seconde moeten zien te vinden om weer vooraan mee te kunnen strijden”, zei Horner. Zijn inschatting van het krachtsverschil lijkt nog tamelijk optimistisch.

Teambaas Christian Horner van Red Bull Racing. Ⓒ Hollandse Hoogte

Snel progressie

Toch klonk Horner gisteravond opvallend strijdvaardig. En voorzichtig optimistisch. „Op dit circuit zijn we al jaren niet meer competitief geweest. Om eerlijk te zijn denk ik niet dat we er heel ver achter zitten. De achterstand lijkt groter dan die is. We hebben immers te maken met nieuwe reglementen. In zo’n situatie zie je altijd dat er snel progressie gemaakt kan worden. En wij hebben bij Red Bull voor een concept gekozen waar veel ruimte ligt voor doorontwikkeling.”

Net begonnen

Motorleverancier Renault heeft aangegeven dat het eerste verbeteringspakket voor de krachtbron pas in mei verwacht kan worden. Daarentegen zullen er met het chassis wel snel stappen voorwaarts worden gemaakt, meent Horner. „Iedere race zullen we met updates komen. Ferrari heeft een sterke winter achter de rug, zowel qua chassis als motor heeft men grote progressie geboekt. Maar een seizoen telt twintig races. Het heeft geen zin om na één race al conclusies te trekken. We zijn pas net begonnen.”

Het gaat met Ferrari en Mercedes zal de volgende races een stuk kleiner zijn, meent men bij Red Bull. Ⓒ AFP