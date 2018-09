Van Gerwen kijkt uit naar WK: 'Maar eerst genieten'

De Nederlander had zondag in de finale geen enkel probleem met Jonny Clayton. De Nederlander won met 11-2 van de Welshman.

"Jonny heeft het geweldig gedaan door de finale te halen", reageerde Van Gerwen na zijn zege tegenover de PDC. "Het is een grote stap in zijn loopbaan voor hem. Hij heeft het echt goed gedaan, maar ik ben blij dat ik de finale heb gewonnen."

De Brabander won de laatste vier toernooien waar hij aan deelnam. "Dit is goed voor mijn vertrouwen in aanloop naar het WK. Maar ik ga eerst hiervan genieten."

Clayton moest weliswaar zijn meerdere erkennen in Van Gerwen, maar was na afloop toch tevreden. "Zo ver komen voor dit geweldige publiek was prachtig. Ik heb een geweldig weekend gehad."