Van Gerwen en Van Barneveld eruit gegooid

Michael van Gerwen Ⓒ EPA

MINEHEAD - Darter Michael van Gerwen heeft zich laten verrassen op het UK Open in Minehead. De tweevoudig winnaar van het lucratieve PDC-toernooi stroomde in de derde ronde in, maar werd direct uitgeschakeld door Jeffrey de Zwaan: 8-10. De 21-jarige De Zwaan zorgde voor de grootste stunt op een avond vol verrassingen.