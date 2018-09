Van Gerwen: 'Extra gevecht met Barney'

"Tegen Raymond moet je altijd op je best zijn. Dat geldt helemaal voor mij, aangezien er tussen mij en Raymond een extra strijd heerst. Allebei willen we onze fans in Nederland niet in de steek laten", aldus Mighty Mike in een vooruitblik.

Van Gerwen is momenteel koploper in de Premier League, met 12 punten uit zeven duels. "Maar er zit meer in de tank. Ik heb mijn beste spel nog niet laten zien. Desondanks gaat het oké. Ik win mijn wedstrijden en daar draait het om. Natuurlijk wil ik top spelen, maar ik moet me vooral focussen op Raymond en gewoon de twee punten pakken. Ik wil winnen en mijn reeks voortzetten."

Raymond van Barneveld is weer vol vertrouwen. Ⓒ PDC

Van Barneveld heeft na een matig begin de smaak inmiddels te pakken. Uit zijn laatste vijf duels pakte hij vijf punten. De Hagenaar staat nu vierde, op vier punten van Van Gerwen.

"Ik voel me goed, maar ik heb het gevoel dat ik nog beter kan. Het geloof is helemaal terug. De druk is van de ketel en hopelijk wordt mijn vorm beter en beter. Het wordt lastig om Michael te verslaan, maar het is niet onmogelijk. Als ik speel zoals ik kan, kan ik alles wat ik wil."

Progamma achtste speelronde: Mensur Suljovic - Gary Anderson Michael Smith - Gerwyn Price Raymond van Barneveld - Michael van Gerwen Daryl Gurney - Rob Cross Simon Whitlock - Peter Wright